Петиція про призначення Тимошенко послом у Гондурасі набрала понад 25 тисяч підписів

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

"У зв'язку з великим управлінським досвідом і необхідними знаннями у Тимошенко Юлії Володимирівни просимо вас призначити послом у Гондурасі", - йдеться в петиції.

Так, станом на 13:55 5 жовтня її підписав 25 031 людина.

До кінця збору підписів залишилося 72 дні.

У той же час за петицію про підняття питання про те, хто схвалив дострокове звільнення Тимошенко і повернення її до відбування терміну покарання за зловживання владою віддали голоси 254 людини.

За визнання злочинним газової угоди Тимошенко-Путіна 2009 р., перегляд і скасування проголосували 188 осіб.

Найменше голосів набрали петиції про призначення Тимошенко послом в Китай (7 осіб) та про призначення її прем'єром (15 осіб).

Всього на сайті президента зареєстровано 15 петицій щодо Тимошенко.

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Нагадаємо, на розгляд президентові подається петиція, на підтримку якої зібрано щонайменше 25 тисяч підписів протягом не більше трьох місяців з дня опублікування.

Раніше президент України Петро Порошенко відповів на електронну петицію про запровадження голосування у Верховній Раді за відбитками пальців. Петиція за 90 днів набрала майже 30 тис. підписів.