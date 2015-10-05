При обладміністраціях створять центри допомоги учасникам АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу перший заступник глави адміністрації президента Віталій Ковальчук.

За його словами, президент підписав відповідний указ сьогодні за результатами наради з керівниками обласних та Київської міської державних адміністрацій.

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"Не секрет, що сьогодні не вирішені всі проблеми соціального захисту, медичного забезпечення, психологічного забезпечення учасників АТО. Безумовно, зрозуміло, що країна досі не мала досвіду роботи з такою кількістю людей, які пережили наслідки війни, тому за результатами наради з головами обласних та Київської міської державних адміністрацій президент України підписав указ, яким передбачено створення при обласних і Київській міській державних адміністраціях центрів допомоги учасникам АТО, які будуть координувати всю роботу на місцях для надання відповідної допомоги учасникам антитерористичної операції", - сказав Ковальчук.

За його словами, такі центри будуть об'єднувати волонтерів, представників органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади і представників громад.

Як зазначив перший заступник голови АП, передбачається, що організаційне, інформаційно-аналітичне супроводження будуть забезпечувати обладміністрації.

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Він додав, що робота таких центрів буде будуватися так, що учасник АТО не буде шукати необхідний документ або чекати дні прийому - будуть створені call-центри в обладміністраціях, які повинні документувати звернення учасника АТО і зібрати всю необхідну інформацію про допомогу, якої потребує він або члени його сім'ї.

«Після цього, вже маючи відповідну картину, ці питання будуть відпрацьовуватися відповідними профільними підрозділами або обласної держадміністрації, або територіальними підрозділами органів місцевого самоврядування та виконавчої влади. Таким чином ми повинні забезпечити те, що ми повинні мати повну картину потреб учасника АТО або членів його сім'ї, щоб конкретно вирішити його проблему", - зазначив Ковальчук.

За його словами, на сьогоднішній день такі центри вже діють у трьох областях - Дніпропетровській, Тернопільській та Миколаївській. Тому було прийнято рішення запровадити цей досвід на території всієї України.