Учасники бойових дій та волонтери АТО об’єднались у Всеукраїнську громадську організацію

Як зазначають учасники форуму, об’єднання має на меті об’єднати сили українського громадянського суспільства для протидії агресору.

Напередодні, із 17-ти областей України до Вінниці з’їхались волонтери, учасники АТО та бойових дій в інших країнах світу, представники регіональних Самооборон Майдану, громадських формувань та об’єднань, які працюють у напрямах реалізації благодійних грантових програм, військові та цивільні працівники медичних служб. Також у ньому взяли участь представники Донецької та Луганської областей.

«Необхідно координувати зусилля, адже сьогодні виникає надзвичайно велика кількість проблем, з якими звертаються хлопці, що повертаються з АТО. Крім іншого, організація ставить собі за мету забезпечувати спокій у кожному місті, у кожному селі, запобігаючи можливим провокаціям. Я беру на себе зобов’язання допомагати цим патріотам, використовуючи усі можливості у парламенті», – зазначив під час з’їзду народний депутат України, член фракції «Блоку Петра Порошенка» Сергій Кудлаєнко.

Учасники форуму одноголосно підтримали створення громадської організації – «Всеукраїнське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО». Після чого обрали голову – ветерана-«афганця» Анатолія Сливінського.

Новообраний керівник на форумі озвучив основні цілі організації. За його словами, це - в першу чергу, всебічна допомога фронту, ветеранам та волонтерам АТО. Об’єднання буде узгоджувати роботу організацій-учасників, аби забезпечити у повному обсязі виконання соціальних та правових гарантій захисникам Вітчизни, як на окупованих територіях, так і у мирних регіонах країни.