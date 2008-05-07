Кабмін заснував газету для Портнова?

Кабінет Міністрів України заснував нове офіційне видання Фонду державного майна.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду з посиланням на його голову Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

За її словами, відповідно до доручення прем`єр-міністра від 6 травня інформація про діяльність ФДМУ повинна друкуватися в газеті “Вісник приватизації”.

Водночас В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО зазначила, що згідно з чинним законодавством вся інформація про діяльність Фонду друкується в Державному бюлетені про приватизацію, оперативним додатком до якого є тижневик “Відомості приватизації”. Випуск «Вісника приватизації», за її словами, "не передбачений ніякими законодавчими процедурами».