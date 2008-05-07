У Тимошенко хочуть контролювати всю вертикаль влади

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що Верховна Рада повинна в першу чергу розглянути питання про призначення керівництва Фонду державного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

"Відповідне подання Кабінету Міністрів внесено, і я не бачу ніяких підстав, щоб це питання не розглянути одним із перших і припинити ганьбити державу, припинити створювати неприховану форму саботажу. Це дуже важливо для економіки країни», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він вважає, що наступний парламентський тиждень буде відзначений також і «конституційним процесом». «Необхідне створення жорсткої вертикалі, щоб ніхто не зловживав службовим становищем, саботуючи рішення Кабінету Міністрів. Необхідно підпорядкувати місцеві адміністрації Кабінету Міністрів», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабмін відсторонив Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від посади голови ФДМУ й призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

7 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду й направив до Конституційного Суду подання з приводу конституційності розпоряджень уряду про керівництво Фонду держмайна.

25 квітня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМУ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду.

Того ж дня В.ЮЩЕНКО повторно зупинив розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ і про початок конкурсу з продажу ВАТ “Одеський припортовий завод”.