Турчинова обурило фальшиве інтерв`ю «Я не хочу бути мером»

Перший віце-прем`єр-міністр України, кандидат в мери Києва Олександр ТУРЧИНОВ звинувачує своїх політичних опонентів у виготовленні фальшивого номера газети «Вечерние вести», в якому опубліковані фальсифіковані інтерв`ю прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і О.ТУРЧИНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Сьогодні мільйонним тиражем біля більшості станцій метро роздають фальшиву газету «Вечерние вести». Це бруд і брехня, і надія на те, щоб, використовуючи бренд відомої київської газети, опублікувати фальшиві інтерв`ю Ю.ТИМОШЕНКО, моє інтерв`ю і якісь фінансові обіцянки. Це свідома провокація, метою якої є ввести в оману киян», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Кандидат у мери Києва вважає, що його політичні опоненти не можуть протиставити виборчій програмі кандидата від БЮТ нічого, окрім брудних технологій і брехні.

Довідка УНІАН. Сьогодні біля станцій метро в Києві безплатно роздавали чотиристорінкову газету з логотипом, візуально схожим на логотип газети “Вечерние вести”. Проте дрібнішим шрифтом на логотипі було вказано назву “Вечерний вестник” № 3, 2008 р.

На розвороті газети опубліковано нібито ексклюзивне інтерв`ю Ю.ТИМОШЕНКО під заголовком “Я готова пожертвувати Києвом, щоб навести порядок у країні”. А на останній сторінці - нібито інтерв`ю з О.ТУРЧИНОВИМ під заголовком “О.ТУРЧИНОВ: Я не хочу бути мером”.

У початкових даних на останній сторінці газети було вказано наступне: “Неперіодичне видання. Віддруковано СПД Постоялко. Замовлення № 324. Підписано до друку 05.05.2008 р. Тираж 10000 прим. Відповідальний за друк листівки М.Н.Глушко”.

У газеті також вказано, що її адреса в інтернеті: www.vvnews.com.ua, проте при спробі зайти на цю адресу видається повідомлення “Сервер не знайдений”.