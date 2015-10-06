Суд Дніпропетровська визнав незаконною бездіяльність виборчкому в реєстрації "Відродження"

Відповідне рішення було прийнято на засіданні суду 5 жовтня.

Суд визнав, що Дніпропетровський виборчком систематично порушує закон України «Про місцеві вибори», відмовляючи в реєстрації списку кандидатів «Відродження» на виборах до міської ради.

«Була встановлена протиправна діяльність міської територіально-виборчої комісії», - заявив представник «Відродження» у суді Роман Кругляк.

Крім того, суд визнав порушення з боку ТВК через відсутність повідомлення партії «Відродження» про дату та час проведення жеребкування з визначення політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені. Суд зобов'язав виборчком розмістити відповідне рішення виборчкому на стенді офіційних матеріалів для загального ознайомлення.

Нагадаємо, раніше Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав незаконною постанову міської виборчої комісії про відмову в реєстрації Анатолія Крупського кандидатом на посаду мера міста і списку кандидатів від партії «Відродження» на виборах до міської ради.

У постановах суду зазначалося, що висновки виборчкому про подання неповного пакета документів Анатолієм Крупським та партією «Відродження» є незаконними.

Як повідомлялося раніше, Дніпропетровська міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатів від партії «Відродження» дніпропетровської міської ради. Також відмову в реєстрації отримав кандидат у мери міста від партії Анатолій Крупський. У той же час, ТВК зареєструвала «клона» Крупського родом з Харківської області.

Після такого рішення виборчкому в місті почалася цілодобова акція протесту.

Крім того, у Дніпропетровській області подала документи на реєстрацію партія-клон «Всеукраїнське об'єднання «Відродження України», де головою є також Куцин, як і в партії «Відродження». Фейковий Куцин родом з Тернопільської області, а лідер «Відродження» Володимир Семенович Куцин – генеральний директор ПАТ «Нікопольський завод феросплавів».

Проти спроби не допустити партію до участі у майбутніх місцевих виборах в місті протестують діючі депутати міської та обласної рад, працівники промислових підприємств, вчителі, медики, працівники органів місцевого самоврядування.

Анатолій Крупський назвав дану ситуацію яскравою демонстрацією застосування адміністративного ресурсу.

У штабі «Відродження» припускають, що вже визнана судом незаконна відмова в реєстрації кандидатів від політичної сили – наслідок змови між партіями «Блок Петра Порошенка-Солідарність» і «Опозиційного блоку», представники яких головують в ТВК у Дніпропетровську.