Мешканець Житомира вербував знайомих у "ДНР"

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-групі Управління СБУ в Житомирській області.

Згідно з повідомленням, протягом останніх декількох місяців житель Житомира, який у минулому році за власною ініціативою вступив в бандитське угрупування "ДНР", неодноразово телефонував своїм знайомим і пропонував приєднатися до незаконних збройних формуваннь.

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При цьому вербувальник відзначав можливість особистого збагачення. Зброю і боєприпаси для організації терактів і озброєння диверсійних груп на території регіону зловмисник планував передавати потенційним терористам поштою.

Минулого тижня було прийнято рішення про оголошення житомирянам, яким надходили вербувальні пропозиції і які не відкинули їх, офіційного попередження від СБУ.

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Вербувальника-бойовика "ДНР" СБУ оголосила в розшук. Йому заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 і ч. 2 ст. 260 КК України.

За даними СБУ, зловмисник також є підозрюваним у ще одному кримінальному провадженні - він активний учасник антимайдана в Києві та Донецьку, причетний до організації переслідування активістів Революції Гідності та побиття учасників Евромайдана в Житомирі.