Столтенберг закликає Росію уникати ескалації напруженості у відносинах з НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН, сьогодні у Брюсселі під час прес-конференції напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, яке пройде 8 жовтня, генсек констатував, що розгортання Росією значних сил у Сирії «викликає велике занепокоєння».

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«Російський бойовий літак порушив повітряний простір Туреччини. Це неприпустимо», - заявив він.

Столтенберг нагадав, що у зв’язку з цим він цього понеділка скликав спеціальне засідання Північноатлантичної ради. «Союзники по НАТО висловили рішучу солідарність з Туреччиною. Вони засудили порушення Росією повітряного простору НАТО. Я закликаю Росію уникати ескалації напруженості з Альянсом. Росія повинна деконфліктувати свої військові дії в Сирії», - сказав генсек Альянсу.

Одночасно він висловив стурбованість і через те, що Росія «не має за мету боротьбу з Ісламською державою, а замість цього атакує сирійську опозицію і цивільне населення». «Минулого тижня у Нью-Йорку я обговорив ситуацію в Сирії з міністром закордонних справ Лавровим. Я закликаю Росію зіграти конструктивну роль та співпрацювати в боротьбі з ІД та прагнути до політичного вирішення конфлікту в Сирії шляхом переговорів», - наголосив Столтенберг.