Депутати наступного тижня вирішили працювати в комітетах

Парламент ухвалив постанову “Про внесення зміни до календарного плану проведення 3-ї сесії Верховної Ради України 8-го скликання”.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення було прийняте лише під час другого голосування, 234-ма голосами.

Спочатку «за» проголосували лише 220 народних депутатів.

Читайте такожРада дозволила іноземцям служити в армії

Голова ВР Володимир Гройсман наголосив, що в постанові йдеться про те, щоб «зробити один тиждень, з 12 по 18 жовтня (пленарний тиждень мав бути з 13 по 16 жовтня - УНІАН), як роботу в комітетах».

За словами Гройсмана, «в нас 2 тисячі законів, які треба розглянути в комітетах».

Як відомо, раніше парламент вже намагався ухвалити таке рішення, але не вистачало необхідної кількості голосів.

Середа, 14 жовтня, є вихідним з нагоди святкування Дня захисника України.