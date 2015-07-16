Нардепи ухвалили соломонове рішення: можуть працювати до вересня, а можуть і не працювати

За дане рішення проголосували 260 із 353 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Відкриття наступної третьої сесії Ради відбудеться 1 вересня. Як відомо, відповідно до законодавства, сесія відкривається в перший вівторок вересня.

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Крім цього, депутати ухвалили рішення №2374а,яким, зокрема, передбачається продовжити строк проведення другої сесії Верховної Ради восьмого скликання до 1 вересня 2015 року.

Крім того, передбачається встановити, що з метою вирішення питань, пов’язаних із ситуацією в Україні, та необхідністю прийняття у зв’язку з цим Верховною Радою відповідних рішень, пленарні засідання Верховної Ради скликаються у разі необхідності спікером парламенту.

Голова Верховної Ради у випадку, передбаченому пунктом 2 цієї постанови, має невідкладно (але не пізніш як за три дні до дня проведення пленарного засідання) інформувати народних депутатів України про час і місце проведення такого пленарного засідання.

Календарним планом передбачено, що з 1 по 4 вересня, а також з 15 по 18 вересня парламент працюватиме в пленарному режимі. З 7 по 11вересня та з 21 по 25 вересня - робота народних депутатів в комітетах, комісіях, фракціях і групах. З 28 вересня по 2 жовтня - робота з виборцями.

Відповідно до календарного плану, з 6 по 9 жовтня та з 13 по 16 жовтня - пленарні засідання, з 19 по 23 жовтня - робота з виборцями, а з 26 по 30 - робота в комітетах, комісіях, фракціях і групах.

В листопаді в пленарному режимі Верховна Рада працюватиме з 3 по 6, з 10 по 13 та з 24 по 27. З 16 по 20 листопада - робота в комітетах, комісіях, фракціях і групах.

З 30 листопада по 4 грудня - робота з виборцями. З 8 по 11 та з 22 по 25 - робота в пленарному режимі. З 14 по 18 грудня-робота в комітетах, комісіях, фракціях і групах. З 28 по 31 грудня - робота з виборцями.

15 січня 2016 року - закриття сесії, а перед тим- з 11 по 15 січня Рада працюватиме в пленарному режимі, а з 4 по 8 січня - робота в комітетах, комісіях, фракціях і групах.