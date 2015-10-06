Від "Свободи" у Волиньраду йде екс-член "Партії політики Путіна"

У 2006 році він був №38 у списку цієї політичної сили, яка існує в Україні понад 12 років, до Верховної Ради України, пише Волинське Агентство Розслідувань.

Того року журналіст газети “Волинь” Олександр Нагорний спробував записати інтерв’ю з кандидатом. Однак той відмовився.

“На наш подив, заступник голови обласної організації “Партія політики Путіна” Ігор Карпюк після розмови з своїм партійним керівництвом відмовився бесідувати з кореспондентом. Йому, м’яко кажучи, не рекомендували давати будь-яку інформацію, оскільки повідомили, що згодом будуть переслані матеріали з роз’ясненнями, які й можна буде видрукувати в пресі”, – йдеться в публікації.

До слова, у 2006 році дружина Ігоря Карпюка Катерина очолювала обласну організацію “Партії політики Путіна”, а чоловік був заступником голови.

Вже в 2010 році Ігор Карпюк був серед кандидатів до Луцької міської ради від “Свободи” в окрузі №22. Тоді за нього проголосували майже 500 виборців з 3,9 тисячі. Округ політик програв Юрію Мишку з “Батьківщини”.

Сьогодні він член партії Тягнибока і балотується в облраду від цієї політсили.