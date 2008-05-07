У ГПУ Портнову натякнули, що арештантської неволі зарікатися не варто

Служба безпеки України і Генеральна прокуратура стверджують, що не порушували кримінальних справ проти нового керівництва Фонду державного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на брифінгу у Секретаріаті Президента підкреслив, що зараз триває службова перевірка (щодо призначення Андрія ПОРТНОВА в.о. голови ФДМ – УНІАН), і жодних кримінальних справ не порушувалося.

Присутній на брифінгу генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО зауважив, що Генпрокуратура досі теж не порушила жодної кримінальної справи щодо ситуації довкола ФДМ, зокрема й проти А.ПОРТНОВА.

Водночас О.МЕДВЕДЬКО не виключив, що це може відбутися. «Це життя, все може бути», – сказав голова ГПУ.

У свою чергу, заступник голови Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН спростував звинувачення щодо тиску на правоохоронні органи з боку Секретаріату з вимогою влаштувати перевірки у ФДМ.

«Від Секретаріату Президента не було жодних вказівок – ні письмових, ні усних», - сказав І.ПУКШИН.

Він нагадав, що відповідно до чинного законодавства виключно парламент має право звільняти або призначати голову Фонду держмайна і назвав незаконним розпорядження уряду щодо відсторонення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від виконання повноважень голови ФДМ. І.ПУКШИН, зауважив, що відсторонювати може лише той орган, який призначав особу на посаду. “Тому у ФДМУ немає двовладдя”, - сказав він.

Також він назвав “рейдерством” рішення суду щодо призупинення Указу Президента, який зупиняв дію розпорядження уряду щодо зміни керівників ФДМ. На думку І.ПУКШИНА, Генпрокуратура має всі підстави для порушення кримінальної справи проти судді, який виніс таку ухвалу.

Представник Секретаріату Президента також висловив сподівання, що Вища рада юстиції звільнить цього суддю з посади. «Боротися з рейдерством, і особливо на державному рівні, необхідно радикально», - зазначив І.ПУКШИН.

Як повідомляв УНІАН, призначений урядом в.о. голови Фонду державного майна, народний депутат Андрій ПОРТНОВ (БЮТ) сьогодні звинуватив Секретаріат Президента в тиску на Службу безпеки України для порушення кримінальної справи відносно нового керівництва ФДМ.

«Такі спроби (тиску – УНІАН) є, слідчі СБУ не виходять з Банкової, і там даються відповідні доручення», - сказав А.ПОРТНОВ.