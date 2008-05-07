У Ющенка не квапляться радіти даним Кабміну про уповільнення інфляції
16:54, 07 травня 2008Політика
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Шлапак вимагає повернути людям втрачене
|Олександр ШЛАПАК
Про це він заявив сьогодні журналістам, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.
“Ми маємо вже 13% кумулятивної інфляції. Таким чином, 13% (доходів – УНІАН) вилучили у кожного пенсіонера і громадянина. Зрозуміло, необхідно приймати рішення. Треба відрегулювати це питання, щоб пенсіонерам повернути те, що вони втратили через інфляцію”, - заявив О.ШЛАПАК.
Раніше прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила про уповільнення темпів інфляції і зменшення росту цін.
«У квітні спостерігається істотне зниження і уповільнення темпів інфляції. Більш як з 20 найменувань продуктів харчування у нас вже почалося зниження цін, і ми маємо сьогодні показники дефляції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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