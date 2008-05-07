У Ющенка не квапляться радіти даним Кабміну про уповільнення інфляції

Перший заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента в Кабінеті Міністрів Олександр ШЛАПАК заявляє, що вносити зміни до державного бюджету 2008 року потрібно негайно.

Про це він заявив сьогодні журналістам, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

“Ми маємо вже 13% кумулятивної інфляції. Таким чином, 13% (доходів – УНІАН) вилучили у кожного пенсіонера і громадянина. Зрозуміло, необхідно приймати рішення. Треба відрегулювати це питання, щоб пенсіонерам повернути те, що вони втратили через інфляцію”, - заявив О.ШЛАПАК.

Раніше прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила про уповільнення темпів інфляції і зменшення росту цін.

«У квітні спостерігається істотне зниження і уповільнення темпів інфляції. Більш як з 20 найменувань продуктів харчування у нас вже почалося зниження цін, і ми маємо сьогодні показники дефляції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.