Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про уповільнення темпів інфляції і зменшення росту цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«У квітні спостерігається істотне зниження і уповільнення темпів інфляції. Більш як з 20 найменувань продуктів харчування у нас вже почалося зниження цін, і ми маємо сьогодні показники дефляції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вкотре наголосила, що уряд упродовж першого півріччя доб`ється істотного зниження рівня інфляції.

«У червні ми матимемо абсолютно позитивні тенденції і позитивну динаміку», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН заявив, що інфляція в Україні в квітні становила 3,1%.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в березні проти лютого 2008 року становила 3,8%, з початку цього року зростання споживчих цін становило 9,7%.