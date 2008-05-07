Тимошенко готова зустрічатися з губернаторами у дуплах дерев

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на необхідності підпорядкування обласних державних адміністрацій Кабінету міністрів і шкодує, що голів ОДА не відпускають на засідання уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів після завершення засідання уряду.

«Губернаторів, на жаль, сьогодні не пускають на засідання уряду, на наради, які проводить прем`єр-міністр. Скоро ми разом з губернаторами створюватимемо мережу конспіративних квартир і зустрічатимемося на конспіративних квартирах, або в дуплах дерев, де-небудь в Маріїнському парку передаватимемо записки одне одному, щоб не дай Бог не потрапити під звільнення губернаторів. Я думаю, що нормальна ситуація – це тоді, коли вони відповідно до Конституції підпорядковані Кабінету Міністрів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, зараз уряд «відрізаний» від виконавчих структур на місцях.

«Це є неповноцінністю сьогоднішньої влади і неповноцінністю Конституції», - вважає глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого цього року Президент України підписав Указ про впорядкування службових відряджень керівників місцевих держадміністрацій з метою посилити службову і виконавську дисципліну чиновників. Згідно з цим документом, всі виїзди голів Ради Міністрів АР Крим, ОДА, Київської і Севастопольської МДА за межі підлеглих їм територій необхідно погоджувати з главою держави.

6 травня заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, коментуючи розпорядження прем`єр-міністра про виклик до Києва на нараду в Кабінеті Міністрів голови Ради Міністрів АР Крим, голів ОДА, Київської і Севастопольської МДА, заявив, що службові відрядження керівників обласних державних адміністрацій уряд має узгоджувати з Президентом.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також погрожував звільненням з посад тим, хто не виконуватиме відповідний указ глави держави.