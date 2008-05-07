Єдиний Центр хоче підпорядкувати Кабмін Раді демкоаліції

Стратегічні питання діяльності уряду мають схвалюватися та затверджуватися до виконання Радою демократичної коаліції.

Про це в інтерв’ю сайту «ГАРТ» сказав народний депутат (фракція «Наша Україна – Народна самооборона»), член «Єдиного центру» Віктор ТОПОЛОВ.

На його думку, уряд Юлії ТИМОШЕНКО досі не приступив до виконання коаліційної угоди.

«За неповних півроку правління уряду ТИМОШЕНКО країна опинилася в ситуації, коли фактично ніхто ні за що не відповідає», – сказав В.ТОПОЛОВ.

На його думку, це дуже небезпечний прецедент, оскільки на дострокових парламентських виборах українські громадяни довірили владу демократичним силам, які задекларували в коаліційній угоді свої наміри покращувати життя в Україні.

«Парадокс полягає в тому, що коаліційний уряд ТИМОШЕНКО так і не приступив до реалізації положень цієї угоди, яка, до речі, містить ініціативи Президента ЮЩЕНКА», – зауважив В.ТОПОЛОВ.

На його переконання, діючи на власний розсуд, уряд Ю.ТИМОШЕНКО фактично ігнорує коаліційну угоду та сам факт співпраці з парламентською коаліцією.

«Така діяльність Кабміну з кожним днем стає неконтрольованою та непередбачуваною і не відповідає волі виборців, які надали політикам-урядовцям мандат довіри», – вважає він.

Щоб зупинити непрогнозовані негативні тенденції в країні, В.ТОПОЛОВ пропонує запровадити механізм посиленої взаємодії між коаліцією та урядом Ю.ТИМОШЕНКО.

«Єдиний Центр» пропонує регулярно проводити засідання Ради коаліції за участю відповідних міністрів для обговорення стратегічних тем діяльності уряду. Стратегічні питання діяльності уряду мають схвалюватися та затверджуватися до виконання Радою коаліції. Це нормальна демократична процедура», – зазначив депутат.

В.ТОПОЛОВ наголосив, що першою важливою темою для такого обговорення має стати питання діяльності економічного блоку уряду, зокрема, у сфері приватизації та енергетики. «Рада коаліції повинна детально проаналізувати та зупинити практику надмірного використання урядом адміністративних інструментів в економічній політиці», – переконаний він.