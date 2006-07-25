Наша Україна пропонує провести круглий стіл

«Наша Україна» пропонує провести загальнонаціональний круглий стіл щодо політичної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, виступаючи у парламенті.

Зокрема, реагуючи на рішення Верховної Ради запросити сьогодні Президента України на спеціальне засідання парламенту для обговорення політичної ситуації в країні, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ висловив свою пропозицію – розпочати роботу круглого столу загальнонаціонального типу, на якому будуть присутні представники різних політичних сил, у тому числі й тих, що не представлені у парламенті.

«Необхідний загальносуспільний діалог, щоб подолати існуючі розбіжності між політичними силами, а не обмінюватись шпильками між Верховною Радою, Кабінетом міністрів і Президентом», - сказав він.