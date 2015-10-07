Порошенко не привітав Путіна з 63-річчям
18:33, 07 жовтня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко не привітав президента Росії Володимира Путіна з Днем народження, який той святкує у середу, 7 жовтня.
REUTERS
Це випливає з коментаря голови прес-служби Адміністрації президента Андрія Жигуліна, пише Українська правда.
"Усі привітання завжди публікуються на сайті президента", – сказав він.
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На сайті президента привітання Путіну станом на 17:45 немає.
Як відомо, Путін також не вітав Порошенка з 50-річним ювілеєм, який український президент святкував 26 вересня.
Також Путін не вітав Порошенка з Днем Незалежності України протягом останніх двох років. У середу, 7 жовтня, Путіну виповнилося 63 роки.
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