Порошенко затвердив 20 лютого 2014 року датою початку тимчасової окупації території України

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який визначає 20 лютого 2014 року датою початку тимчасової окупації території України, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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Цей закон вносить зміни до законів "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та "Про створення вільної економічної зони "Крим" і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України". уточнюючи дати початку тимчасової окупації, усунення колізій та суперечок з цього приводу і узгодження з нормами міжнародного права з метою захисту прав держави, громадян та юридичних осіб.

Також вносяться зміни, які передбачають незастосування фінансових та штрафних санкцій за порушення вимог порядку надання, обчислення, правильності заповнення податкових декларацій (податкової звітності) та повноти сплати податків і зборів з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому почалася тимчасова окупація. Це стосується платників податків, які на початок тимчасової окупації перебували на території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Цей закон буде сприяти вдосконаленню захисту прав і свобод громадян, інтересів держави та прав юридичних осіб, зазначають у прес-службі глави держави.