Нардеп про результати переговорів "нормандської четвірки": Путін взяв курс на реінтеграцію Донбасу в Україну

Про це журналу "Новое время" розповіла Світлана Заліщук, депутат від БПП.

Вона зазначила, що "нормандська четвірка" почала обговорювати фінальний етап, з точки зору наших західних партнерів, закінчення війни — "вибори "ЛНР/ ДНР".

"Українські політики, навіть ті, хто голосував за зміни до Конституції в першому читанні, не думали, що до цього дійде. Принаймні, так швидко. Час міг би дати додаткові козирі президенту Порошенку. Але, схоже, Путін таки взяв курс на реінтеграцію Донбасу в Україну", - наголосила депутат.

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При цьому Заліщук заявила, що це надає агресору можливості для зняття санкцій, полегшення економічної ситуації, продажу оптом своєму електорату образу "миротворця", продажу того ж образу ексклюзивно західній аудиторії, а також дистанційного контролю над анклавом всередині України.

Крім того, нардеп вважає, що зміна Конституції, децентралізація, нарешті, вибори на окупованих територіях можуть вирішити тільки внутрішні проблеми, які не були реальною причиною цієї війни.

"Які запобіжники залишаються у нас, які гарантії дають нам ЄС і США щодо того, що Росія не планує реалізувати наступний етап конфлікту за допомогою законно обраної влади в регіоні?" - розмірковує Заліщук.

Також вона наголосила, що легітимізація влади на сході може коштувати делегітимізації влади в Києві.

Повний текст думки Світлани Заліщук читайте у випуску журналу "Новое время" 9 жовтня.