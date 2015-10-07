У "ДНР" розповіли, чому перенесли псевдовибори

Про це заявив голова "делегації ДНР" на переговорах у Мінську Денис Пушилін, повідомляє один із сайтів бойовиків.

«Перенесення місцевих виборів на Донбасі став можливий лише за умови повного виконання мінських угод українською стороною. Це рішення було прийнято нами лише для надання Києву часу на виконання взятих на себе зобов'язань», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, лідери бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" заявили про перенесення місцевих псевдовиборів на Донбасі.

Бойовики погодилися перенести "вибори" з 18 жовтня та 1 листопада на 21 лютого 2016 року, однак висунули перед Україною низку певних умов.