Мосійчука з засідання суду забрала "швидка"

Як передає кореспондент УНІАН, після огляду Мосійчука лікарями "швидкої" його вивели із зали суду.

За словами лідера партії Олега Ляшка, Мосійчук буде доставлений у лікувальний заклад для обстеження. Однак він додав, що не знає куди саме.

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Раніше депутати з фракції Радикальної партії та прихильники арештованого Мосійчука відмовлялися покидати зал судових засідань після оголошення перерви до наступного вівторка.

Ляшко тоді заявив, що він і його депутати в знак протесту не покинуть зал судових засідань. Він також додав, що у Мосійчука істотно погіршилося здоров'я і перебування під вартою для нього дуже небезпечно.

В свою чергу суд пояснив своє рішення тим, що в медичних документах депутата, які той подав у суд, є розбіжності. Неточність документів полягає в тому, що раніше лікар пенітенціарної системи надав довідку, що Мосійчук може утримуватися під вартою, а в ході останнього медичного огляду вказав, що утримання його під вартою небажано.

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17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

На засіданні парламенту було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео мова йшла про можливості вирішення бізнес-питань за гроші. Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

Згідно з інформацією Генеральної прокуратури, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу.