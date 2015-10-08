У Лаврова вважають, що звіти ОБСЄ по Україні повинні відображати "протести населення проти політики Києва"

Як переїдає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"На жаль, ми констатуємо наявні недоліки в роботі місії (ОБСЄ). В першу чергу мова йде про об'єктивність наданих звітів. Ми звертаємо увагу на неприпустимість виборчої фіксації фактів. Причому не тільки в ході підрахунку озброєнь, але і щодо умов, в яких знаходяться жителі Донбасу, і не тільки Донбасу, а України в цілому", - сказала Захарова.

Читайте такожОБСЄ на цьому тижні зафіксувала кілька вибухів на Донбасі - звіт

"Її (місії) звіти не завжди відображають події, пов'язані з порушенням прав громадян, протестами населення проти політики Києва, заборонами, які стосуються ЗМІ, військовими навчаннями з участю країн НАТО", - додала вона.

Вона заявила, що завдання Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ полягає "у сприянні національного діалогу в Україні", тому МЗС РФ "закликає виправити ці недоліки, про які я згадала".