Порошенко: Путін прагне "глобальної нестабільності" - BBC

Про це він заявив у інтерв'ю програмі BBC Newsnight, передає BBC Україна.

"Я думаю, абсолютно зрозуміло, що він (президент Путін. - Ред.) хоче глобальної нестабільності, - сказав пан Порошнеко. - І рівно 18 місяців тому, коли російські солдати з'явилися в Криму, (...) і рівно 15 місяців тому, коли російські солдати з'явилися на Донбасі, (...) і зараз, коли вони з'явилися в Сирії, - мета одна і та сама".

За словами українського президента, Путін прагне "розхитати глобальний порядок безпеки" через економічні проблемі і втрату підтримки всередині країни.

Москва послідовно заперечує свою участь у конфлікті в Україні і присутність своїх кадрових військових на Донбасі.