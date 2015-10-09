Порошенко: Путін прагне "глобальної нестабільності" - BBC
02:35, 09 жовтня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко звинуватив російського президента Володимира Путіна у прагненні "розхитати глобальний порядок безпеки".
Путін прагне "розхитати глобальний порядок безпеки" / фото: УНІАН
Про це він заявив у інтерв'ю програмі BBC Newsnight, передає BBC Україна.
"Я думаю, абсолютно зрозуміло, що він (президент Путін. - Ред.) хоче глобальної нестабільності, - сказав пан Порошнеко. - І рівно 18 місяців тому, коли російські солдати з'явилися в Криму, (...) і рівно 15 місяців тому, коли російські солдати з'явилися на Донбасі, (...) і зараз, коли вони з'явилися в Сирії, - мета одна і та сама".
За словами українського президента, Путін прагне "розхитати глобальний порядок безпеки" через економічні проблемі і втрату підтримки всередині країни.
Москва послідовно заперечує свою участь у конфлікті в Україні і присутність своїх кадрових військових на Донбасі.
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