На Донбасі відкривається ще один пункт пропуску

На маріупольському напрямку відкривається новий контрольний пункт в'їзду/виїзду "Новотроїцьке", що буде включати в себе гуманітарно-логістичний центр.

Як повідомляє маріупольський сайт 0629, пункт знаходиться за КПВВ "Бугас" на трасі Маріуполь - Донецьк. Читайте такожВ зоні АТО в повному обсязі функціонують два контрольних пункти в'їзду-виїзду - ДПС Відкриття заплановане на сьогодні за участю голови обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, першого заступника голови Держприкордонслужби Василя Серватюка, глави Волноваської районної ВГА Валерія Лубинця, мера Волновахи і священнослужителів. Нагадаємо, 23 серпня запрацював оновлений КПВВ "Зайцеве" на артемівському напрямку.

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