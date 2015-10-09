На Донбасі відкривається ще один пункт пропуску

10:34, 09 жовтня 2015
Політика
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На маріупольському напрямку відкривається новий контрольний пункт в'їзду/виїзду "Новотроїцьке", що буде включати в себе гуманітарно-логістичний центр.

На мариупольском направлении открывается новый контрольный пункт

Як повідомляє маріупольський сайт 0629, пункт знаходиться за КПВВ "Бугас" на трасі Маріуполь - Донецьк.

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Відкриття заплановане на сьогодні за участю голови обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, першого заступника голови Держприкордонслужби Василя Серватюка, глави Волноваської районної ВГА Валерія Лубинця, мера Волновахи і священнослужителів.

Нагадаємо, 23 серпня запрацював оновлений КПВВ "Зайцеве" на артемівському напрямку.

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