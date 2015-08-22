Завтра на Донеччині запрацює новий пункт пропуску - Жебрівський

Про це керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Особисто пересвідчився: тут все готово для того, щоб 23 серпня з 6-ї ранку розпочати пропуск. Сам пункт побудований за польським варіантом: розширено транспортну смугу, створено спеціальні "кишені" для заїзду машин. Встановлено по три контрольно-пропускні кабінки в кожну сторону, щоб кілька автомобілів одночасно могли проходити перевірку та не заважати руху. Збільшено кількість фіскалів та прикордонників, тому очікуємо, що пропускна здатність КПВВ зросте у 2-3 рази. Усе це зроблено для того, аби людям не доведеться стояти годинами в корках", - написав Жебрівський.

Він також уточнив, що "КПВВ обладнаний усіма зручностями, а також обнесений залізобетонними плитами, на яких розвішані банери з написами "Україна любить тебе!", "Україна тебе чекає!". Жителі Донецької області, які вимушено опинились на тимчасово окупованій території, мають відчувати підтримку та розуміння, що вони вдома, що в Україні насправді вільне життя і є перспектива розвитку".