Порошенко і Назарбаєв підписали План дій Україна-Казахстан на три роки

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, документ підписано за підсумками переговорів, що відбулися в ході офіційного візиту президента України до Казахстану.

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У ході переговорів глави двох держав докладно обговорили ключові питання українсько-казахстанських відносин, обмінялися думками щодо актуальних проблем регіонального і міжнародного порядку денного.

Президенти України та Казахстану висловили готовність до подальшого поглиблення українсько-казахстанських відносин у політичній, торговельно-економічній, науково-технічній, культурно-гуманітарній та інших сферах на засадах дружби та взаємоповаги.

Глави держав підтвердили прихильність України та Казахстану фундаментальним принципам міжнародного права, поваги до суверенітету і територіальної цілісності держав, зафіксованим у засадничих документах ООН, ОБСЄ.

В цьому зв’язку глави держав відзначили єдину позицію щодо необхідності реалізації в повному обсязі Мінських домовленостей 2014–2015 років і привітали спрямовані на це підсумки зустрічі «нормандської четвірки» від 2 жовтня в Парижі.

Лідери двох країн підкреслили необхідність поглиблення взаємодії в інтересах забезпечення миру і безпеки у рамках універсальних та регіональних організацій, подальшої консолідації міжнародних зусиль у боротьбі з міжнародним тероризмом, організованою злочинністю і незаконним обігом наркотичних засобів.

Глави держав засвідчили готовність до розширення співпраці за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес.

Президенти наголосили, що значна активізація торговельно-економічного співробітництва є одним із головних завдань двосторонніх відносин. Підтверджено, що пріоритетними для розвитку взаємовигідної співпраці є такі галузі, як паливно-енергетична, сільськогосподарська, енергетичне, транспортне, гірничошахтне, агропромислове машинобудування, створення інфраструктурних об'єктів, авіаційна, космічна та інші cфери.

У цьому контексті дана висока оцінка підсумкам 12-го засідання спільної Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва, яке відбулося 16 липня 2015 року в Києві.

Визначено, що основним напрямом двосторонньої співпраці стане організація на території Казахстану спільних підприємств з виробництва нафтогазового обладнання, залізничної продукції, комунальної, дорожньо-будівельної та підйомно-транспортної техніки, гірничошахтного устаткування. Українська сторона надасть технологічне сприяння в будівництві на території Казахстану комбікормових заводів, елеваторних і зерноочисних комплексів, молочнотоварних ферм, відзначали в прес-службі.

Президенти привітали проведення в рамках візиту українсько-казахстанського бізнес-форуму та відзначили важливість налагодження коопераційних зв'язків між підприємствами і компаніями обох країн, у тому числі в рамках розширення міжрегіонального співробітництва, а також взаємодії у багатосторонніх форматах.

Крім того, лідери обох країн відзначили важливість і актуальність тематики Міжнародної виставки ЕКСПО-2017 – «Енергія майбутнього», що має сприяти взаємному збагаченню технологій у сферах енерговиробництва та енергозбереження.

Обговорюючи перспективи взаємної торгівлі, Сторони відзначили, що приєднання Казахстану до СОТ створює сприятливі передумови для збільшення двостороннього товарообігу.

Президент Казахстану також підтримав ініціативу України щодо приєднання до діалогового Форуму «Азія-Європа» (ASEM). Відзначено, що здійснення цього кроку надасть новий імпульс співробітництву між Європою та Азією, сприятиме сталому розвитку всіх учасників форуму та підтримці стабільності у світі.

У прес-службі також поінформували, що Порошенко запросив президента Казахстану відвідати Україну з візитом у зручний для нього час. Запрошення було з вдячністю прийнято.