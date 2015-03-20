Назарбаєв: Казахстан зацікавлений у територіальної цілісності України

Підводячи підсумки тристоронньої зустрічі з президентами Росії і Білорусі в Акорді, Назарбаєв повідомив, що сторони не могли обійти питання врегулювання конфлікту на сході України, повідомляє кореспондент Tengrinews.kz.

Він зазначив, що Казахстан дивиться на цю проблему реалістично, і заявив, що вийти з цієї ситуації Україна може тільки дипломатичним шляхом.

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"Важливо, щоб будь-які прийняті рішення базувалися на фундаментальних принципах міжнародного права. Ми зацікавлені в тому, щоб Україна залишалася стабільною, незалежною, територіально цілісною державою. Казахстан підтримує мінські угоди, і виконання всіма сторонами цих угод дуже важливо, і ми спостерігаємо, як це буде відбуватися", - сказав Назарбаєв.

Прокоментував українське питання і президент Росії. "Хотів би відзначити активну участь Нурсултана Абішевича (Назарбаєва) та Олександра Григоровича (Лукашенко - Прим. автора) щодо сприяння у врегулюванні даної проблеми. Завдяки досягнутим в Мінську угодам, з'явилася реальна можливість для поетапної деескалації конфлікту. Дуже розраховуємо на те, що влада в Києві буде повністю виконувати досягнуті в Мінську домовленості", - заявив Путін.