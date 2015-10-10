З початку російської агресії СБУ задокументувала участь у конфлікті 56 росіян
13:14, 10 жовтня 2015Політика
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З початку російської агресії щодо України Служба безпеки України задокументувала участь у конфлікті 56 росіян.
СБУ задокументувала участь у конфлікті 56 росіян / informnapalm.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам повідомив голова СБУ Василь Грицак в селі П'ятихатки Київської області на базі центру підготовки СБУ.
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“На сьогоднішній день нами задокументована участь 56 росіян у конфлікті на Донбасі”, - сказав Грицак.
При цьому він зазначив, що за наявною достовірною інформацією, в Російській Федерації засуджених громадян звільняють з місць відбування покарання, якщо вони погоджуються вступати до лав терористичних угруповань “ДНР” і “ЛНР”.
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