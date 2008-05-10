Блок Кличка винуватить у погромі людей Черновецького

У Солом’янському районі Києва скоєно напад на громадську приймальну Блоку Кличка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Блоку Кличка.

“У ніч проти четверга невідомими особами було здійснено зухвалий напад на громадську приймальну”, розташовану за адресою вул. Донецька, 24, повідомляє прес-служба. За її даними, “невідомі, розбивши вікна, проникнули у приміщення приймальні, де перевернули меблі, пошкодили агітаційну продукцію та завдали великих матеріальних збитків”.

У зв`язку з цим інцидентом, Блок Кличка заявляє, що “ці провокації чітко вписуються у низку чорних технологій, які застосовують проти Блоку політичні конкуренти”.

“Розгром громадської приймальні - так само як і розповсюдження фальшивої агітаційної продукції та брехливої інформації про членів команди Віталія КЛИЧКА є агонією діючої влади, яка відраховує останні дні свого господарювання у Києві”, - заявили у Блоці Кличка.

Блок Кличка вимагає від правоохоронних органів вжити негайних заходів щодо пошуку та покарання замовників та виконавців цього злочину.