В Раді хочуть заборонити люстрованим обиратися на місцевих виборах

Відповідний законопроект №3271 за авторством Андрія Гордєєва та Олександра Співаковського був зареєстрований 8 жовтня

12 жовтня документ було передано на розгляд профільного комітету, свідчать дані на сайті парламенту.

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Депутати пропонують доповнити пункт 2 статті 9 закону про місцеві вибори забороною на обрання депутатом місцевої ради або місцевим головою для громадян, які підпадають під критерії очищення влади (люстрації), визначені відповідним законом.

Нагадаємо, новий закон про місцеві вибори був прийнятий Верховною Радою 14 липня і набув чинності 7 серпня. За ним будуть проведені і найближчі чергові місцеві вибори, призначені на 25 жовтня.