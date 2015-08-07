В Україні набув чинності закон про місцеві вибори (відео)

Згідно із законом, вибори депутатів сільських і селищних рад пройдуть за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідних адміністративних одиниць. Депутати обласних, міських і районних рад обираються за пропорційною системою з відкритими списками. Прохідний бар'єр для партій збільшено з 3%, до 5%. Даний документ передбачає також механізм відкликання депутатів.

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У місцевих виборах можуть брати участь політичні партії, зареєстровані на день опублікування закону. Законом не передбачено участь у виборах виборчих блоків партій. У перехідних положеннях закону встановлено, що вибори до місцевих рад анексованого Криму та окупованих районів Донецької та Луганської областей не проводяться.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня президент Петро Порошенко підписав закон про проведення місцевих виборів. 14 липня Верховна Рада прийняла цей закон. За нього проголосували 257 народних депутатів з 320 зареєстрованих у сесійній залі.