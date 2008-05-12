ESU закликав держави Європи визнати Голодомор 1932–33 років геноцидом

Європейський студентський союз (ESU) закликав парламенти європейських країн засудити геноцид 1933–33 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Європейського студентського союзу, таке рішення прийняте 11 травня 2008 року в Словаччині на 54 засіданні Правління цієї міжнародної неурядової організації на пропозицію Української асоціації студентського самоврядування та 20 інших національних студентських союзів 19 європейських країн, а саме: Австрії, Білорусі, Болгарії, Великобританії, Грузії, Ірландії, Кіпру, Литви, Македонії, Мальти, Німеччини, Португалії, Румунії, Словаччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Чехії та Швейцарії.

«У 1932–33 роках комуністичний режим здійснив жахливий акт геноциду шляхом створення голоду, який спричинив смерть більш як 10 мільйонів людей в Україні, Казахстані, Волзькому, Кубанському та інших етнічно неросійських регіонах колишнього Радянського Союзу”, - йдеться у заві ESU. Як також зазначається в документі, “уряд конфіскував зерно та інші продуктові запаси у колективних та господарствах, і в той же час території, на яких був створений голод, були оточені військовими силами, які перешкоджали людям відправитись у пошуках їжі до сусідніх російських регіонів».

Європейський студентський союз висловив цілковиту підтримку зусиль державної влади та суспільства України, спрямованих на те, щоб вшанувати пам’ять жертв Голодомору, підвищити міжнародну обізнаність про цю трагедію та не допустити повторення подібного у майбутньому будь–де у світі.

“ESU закликав парламенти усіх європейських держав визнати Голодомор 1932–33 років геноцидом та засудити його як злочин проти людства”, - підкреслюється в повідомленні.

* * *Європейський студентський союз (ESU) об’єднує 49 національних студентських союзів 38 країн та представляє на загальноєвропейському рівні понад 11 мільйонів європейських студентів.