Соціологи оприлюднили результати дослідження симпатій виборців на Західній Україні

Методом особистого інтерв'ю в ключових обласних центрах було опитано 800 респондентів. У ході дослідження використовувалася ймовірнісна випадкова вибірка, рівно-наповнена обласним центрам, яка відображає структуру населення в обласних центрах за статтю та віком. Гранична помилка репрезентативності дослідження не перевищує 3,2%.

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Згідно з результатами дослідження у Львові лідирує «Самопоміч» (31%), на другому місці – «БПП Солідарність» (12,9%). Далі йдуть «Громадянська позиція» (8,9%), «Народний контроль» (7,2%) та УКРОП (6,1%). При цьому «Батьківщина» має 5,2%. Свобода 5,4%, 18,3% вагалися з відповіддю. Інші партії набирають 5%. На виборах мера міста абсолютним лідером є Андрій Садовий (49,3%), Дмитро Добродомов (14,9%), третю позицію ділять Ігор Зінькевич 5,8% (УКРОП) і Володимир Гірняк 6,4%

У Луцьку лідирує «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» (21%). На другому місці – «Батьківщина» (16.1%), далі – «БПП Солідарність» (11.2%), «Самопоміч» (9.0%). «Радикальна партія» 5.4%. «Свобода» (6.4%). На виборах мера міста у другий тур виходять Микола Романюк (31,3%) і Олександр Товстенюк (23%) від партії УКРОП, решта кандидатів мають менш ніж 5% підтримки.

В Івано-Франківську на першому місці «Свобода» (19,3%), на другому – «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» (15.2%), на третьому – «Самопоміч» (11,33%), «БПП Солідарність» «10.6%), «Батьківщина» (8.2%). На виборах мера міста лідирують: Олександр Шевченко «20,8%», за право участі у другому турі боряться Ігор Насалик (19.4%), Руслан Марцінків (17%).

Коментуючи результати дослідження виконавчий директор «Інституту досліджень регіонального розвитку України», Віктор Лапшин відзначив наявність прямих залежностей рейтингів партій і рейтингів кандидатів у мери міст: «Результати «Українського об'єднання патріотів» як партії, яскраво показують, що незначні розбіжність в рейтингах партій та кандидатів у мери, можуть бути використані при верифікації результатів виборів. Занадто велика різниця в результатах може свідчити про можливе використання в ході голосування «виборчих сіток».