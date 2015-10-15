Журналісти звинувачують нардепа від БПП у підробці документів – ЗМІ

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на блог Олексія Братущака.

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Згідно з інформацією журналіста, 16 вересня Андрієвський провів засідання комітету без кворуму, а сам голосував за себе та трьох відсутніх депутатів.

Повідомляється, що комітет вирішив "замести сліди". І під час чергового засідання скасував рішення від 16 вересня.

"Також Верховна Рада та комітет вирішили приховати листи, якими відсутні депутати "дозволили" Андрієвському голосувати за них. У протоколі засідання від 16 вересня є реєстраційні номери цих листів. Однак коли громадські активісти з моніторингу "Відкрито" спробували отримати ці листи, комітет відповів: листи з вказаними номерами відсутні та до комітету не надходили", - йдеться в публікації.

Тобто Андрієвський тримав ці листи в руках під час засідання 16 вересня, номери листів вказані у протоколі засідання, але самих листів немає. Це розцінили розцінює це як ненадання відповіді на запит на інформацію.

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У свою чергу ГПУ звернення щодо дій Андрієвського перенаправило до прокуратури міста Києва.

"По суті прокуратура вирішила "зам'яти справу", - пише Братущак.

Він вказує, що подання представлення до Ради про притягнення до кримінальної відповідальности нардепа повинно бути тільки за підписом генпрокурора.

Тепер громадські активісти направили звернення до голови Верховної Ради Володимира Гройсмана.