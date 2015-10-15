Дисциплінарні провадження за держзраду відкрито проти 278 кримських суддів - ГПУ

Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що рішення про відкриття дисциплінарних проваджень прийнято за результатами розгляду листа Генпрокуратури, підготовленого управлінням з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим.

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У ГПУ нагадують, що слідчими відомства розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення суддями судів АР Крим та Севастополя злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Слідством встановлено, що зазначені судді всупереч вимогам законодавства України, порушуючи присягу судді, після анексії Російською Федерацією півострова Крим з березня 2014 року почали здійснювати "правосуддя" в так званих "судах Республіки Крим" і протиправно приймати судові рішення. У листопаді-грудні 2014 року вони згідно з указами президента країни-агресора "Про призначення суддів федеральних судів" перейшли на службу в ці незаконно створені суди.

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Зазначається, що санкцією ст. 111 Кримінального кодексу України за такі діяння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в травні Генпрокуратура повідомила 276 кримським суддям про підозру у державній зраді, а в липні направила до Верховного суду подання щодо їх арешту.