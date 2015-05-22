ГПУ звинуватила в держзраді понад 270 суддів анексованого Криму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратурі.

Зокрема, як зазначили в ГПУ, слідчими Управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генпрокуратури України розслідується кримінальне провадження щодо вчинення суддями судів Автономної Республіки Крим злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

«Зокрема, встановлено, що ці судді всупереч вимогам законодавства України, порушуючи присягу судді, після анексії Російською Федерацією півострова Крим з березня 2014 року почали здійснювати «правосуддя» у так званих судах Республіки Крим та протиправно приймати судові рішення. У листопаді-грудні 2014 року вони, відповідно до указів президента країни-агресора «Про призначення суддів федеральних судів», перейшли на службу до вказаних незаконно створених судів», - йдеться в повідомленні.

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«Цинізм дій цих «служителів Феміди» полягає в тому, що майже протягом всього 2014 року, приймаючи судові рішення «іменем Російської Федерації», вони засвідчували легітимність цих же рішень гербовою печаткою України», - повідомили у Генпрокуратурі, зазначивши, що дотепер ці судді, які досі в Україні не звільнені зі своїх посад та, як наслідок, користувались недоторканністю, мали змогу вільно пересуватись країною.

У той же час, у прес-службі повідомили, що сьогодні, на підставі зібраних беззаперечних доказів вини, заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос підписав повідомлення про підозру про державну зраду для оголошення 276 суддям автономії.

«Також перед Верховним судом України та Верховною Радою України ініціюється питання щодо позбавлення недоторканності цих суддів, тобто надання згоди на їх затримання та обрання запобіжного заходу тримання під вартою», - зазначили у прес-службі.