На Закарпатті ліквідовано канал нелегальної міграції

Один з каналів нелегальної міграції ліквідували співробітники спецпідрозділу обласного управління СБУ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УСБУ в Закарпатській області, в одному з помешкань в Ужгороді правоохоронці виявили 25 громадян Молдови. В ході з’ясування обставин перебування іноземців в прикордонному районі встановлено, що організатором нелегального каналу був громадянин Молдови, який “забезпечував таємність” проживання нелегалів у будинку, а також доставку нелегалів до українсько-словацького кордону.

Прямуючи з Республіки Молдова через Чернівці, іноземців висаджували на залізничній станції „Санаторій Карпати”. Звідти організатори цього вояжу автомобільним транспортом доставляли нелегалів до обласного центру. Кінцевою метою мала стати Італія.

Оперативниками Служби безпеки проводяться заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до організації каналу нелегальної міграції. За даним фактом слідчим відділом УСБУ порушено кримінальну справу (ч.2 ст. 332 КК України „Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб”). Відповідальність за даний злочин передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.