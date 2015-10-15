УКРОП проходить в місцеві ради ключових міст центральної та східної України – дослідження





Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного «Інститутом досліджень регіонального розвитку України» з 24 вересня по 11 жовтня 2015 рокуу центральному та східному регіоні, на тему: «Електоральні настрої українців в умовах нової виборчої системи: вересень-жовтень 2015р.», які були оприлюднені сьогодні на прес-конференції в Києві.

Методом особистого інтерв'ю у ключових обласних центрах було опитано по 800 респондентів. У ході дослідження використовувалася імовірнісна випадкова вибірка, рівно-наповнена обласним центрам, яка відображає структуру населення в обласних центрах за статтю та віком. Гранична помилка репрезентативності дослідження не перевищує 3,2%.

Так, згідно з результатами опитування, у Дніпропетровську на місцевих виборах за УКРОП готові проголосувати 23,7% виборців. Результати інших партій в Дніпропетровську виглядають так: «Опозиційний блок» – 24%, «БПП Солідарність» – 6%, «Батьківщина» – 4,9%, «Громадянська сила» – 7,0%, «Самопоміч» – 5,1%, «Відродження» – 5,1%. У Запоріжжі УКРОП набирає 14,1%, а його кандидат на посаду мера Ярослав Гришин – 15,3%. При цьому «Опозиційний блок» має 21% підтримки, «БПП Солідарність» – 15,9%, «Наш край» – 6,3%, «Батьківщина» – 6,1%, «Самопоміч» – 5,8%. На виборах мера міста в другий тур з Гришиним виходить Володимир Буряк (23.2%)

Крім того, УКРОП проходить до місцевих рад Харкова (5,3%), Полтави (5,1%), Черкас (5,4%) і Маріуполя (5,1%). Крім того, в Маріуполі кандидат від УКРОПу Роман Соколов бореться за вихід у другий тур, маючи підтримку в 17%.

Коментуючи результати дослідження, соціолог Дмитро Громаков зазначив, що такі молоді політичні проекти, як УКРОП, «Черкащани» та інші, мають шанси на хороше політичне майбутнє – якщо за будь-якого результату виборів для них вони збережуться в публічному полі і продовжать свою діяльність з точки зору розкриття своїх ідей для досягнення цілей.

Коментуючи можливість реваншу представників колишньої влади на цих виборах, соціолог повідомив, що у нинішньої влади немає сильних представників на місцях у цих регіонах і вона змушена йти на домовленості зі старою елітою, що погано сприймається суспільством. При цьому він нагадав, що місцевий бізнес у східних областях України, незважаючи на війну з Росією, більше орієнтований на РФ і «тому перемога цих еліт буде підсиленням російських позицій на цих територіях».

У свою чергу політолог Олеся Яхно повідомила, що нинішні обставини в країні не дозволяють повністю оновити політичний ландшафт, але запит в українців на нові політичні партії та проекти завжди був і буде. «Політичні та законодавчі умови, не сприяють сильному оновленню еліти і конкуренції. Але при цьому по всій Україні, і на сході теж, є запит на нові політичні сили – всі розуміють, що після цих місцевих виборів повістка може змінитися, можливі зміни в коаліції», – сказалаО.Яхно.