Луценко вважає ”функціонування Балоги” загрозою коаліції

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що вимога “Народної самооборони” щодо відставки глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ не вплине на завтрашню роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.

«Завтра в парламенті буде нормальний робочий день. Я впевнений, що "Наша Україна" може порекомендувати чи запропонувати достойну кандидатуру на посаду глави Секретаріату Президента, враховуючи, що подібні кроки вже робилися неодноразово”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він назвав «функціонування БАЛОГИ на цій посаді деструктивним і таким, що загрожує для існування демократичної коаліції».

На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, в разі, якщо В.БАЛОГА і надалі очолюватиме Секретаріат Президента, то існує загроза продовження «внутрішньої війни, що негативно позначиться на існуванні демократичної коаліції».

«Мені здається, що така внутрішня війна є нечесною», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, маючи на увазі В.БАЛОГУ та зауваживши при цьому, що таку свою думку він формує, виходячи з діяльності глави Секретаріату, а не через особисте ставлення до цієї особи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що “Народна самооборона” звернулася до Президента Віктора ЮЩЕНКА з вимогою звільнити главу його Секретаріату В.БАЛОГУ.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, уряд і демократична коаліція стають дедалі більше заручниками деструктивної політики Секретаріату Президента на чолі із В.БАЛОГОЮ. “На мою точку зору, глава Секретаріату Президента має бути людиною, що забезпечує компроміс, контакти, домовленості, злагоджену роботу між Президентом, прем’єром та коаліцією у парламенті. Але Віктор Іванович сьогодні, навпаки, став джерелом та ініціатором усіх можливих чвар і провокацій, які відбуваються на наших очах”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.