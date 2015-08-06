ВРЮ зупинила розгляд питаннь про звільнення 14 суддів через їхню співпрацю з "ДНР" та "ЛНР"

Вища рада юстиції зупинила розгляд питаннь про звільнення з посад за загальними обставинами 14 суддів через наявність інформації про їхню співпрацю з терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР" та висновку ТСК про порушення присяги.Таке рішення було прийнято на засіданні ВРЮ.

За результатами розгляду питання про звільнення суддів з посад за загальними обставинами було ухвалено рішення про звільнення 36 суддів, а саме: за власним бажанням (17), у відставку (18), у зв’язку з неможливістю виконувати повноваження за станом здоров’я (1).

"За результатами розгляду заяв суддів, які подали заяви про звільнення за загальними обставинами, Вища рада юстиції виявила 13 суддів, що співпрацюють із так званими терористичними організаціями "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", саме тому Рада вирішила зупинити розгляд їхніх заяв та направити матеріали до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для вирішення питання про притягнення вказаних суддів до відповідальності", – зазначив голова ВРЮ Ігор Бенедисюк.

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Рада також зупинила розгляд питання про відставку стосовно судді апеляційного суду міста Києва Ольги Єфімової до розгляду Вищою радою юстиції висновку Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції про порушення присяги.