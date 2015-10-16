Питання окупації Криму ніколи не зникне з порядку денного ООН - Сергєєв

Про це заявив постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв в інтерв'ю журналу "Фокус".

Він нагадав, що російська делегація ще в квітні минулого року пропонувала зняти Крим з порядку денного.

"Наша перша реакція була такою: Крим був, є і буде на порядку денному до тих пір, поки ця територія не перейде до складу України, поки вигнані звідти жителі, зокрема кримські татари, не повернуться додому, поки не понесуть відповідальність люди, які стояли за анексією, агресією і окупацією.

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Ми поставили собі завдання, щоб тема Криму звучала постійно", - сказав Юрій Сергєєв.

Він розповів, що українська делегація продовжує проводити роботу з кримського питання.

"Тому питання Криму з залу Генасамблеї ООН ніколи не піде, у колег є розуміння, що неприпустимо так драстично відбирати територію", - зазначив постпред України.

За його словами, Україну підтримують країни, які теж живуть під загрозою розчленування.

"У такій ситуації зараз перебуває Малі. І взагалі майже вся Африка на нашій стороні", - сказав Сергєєв.

Як повідомляв УНІАН, у четвер Україна 177 голосами була обрана членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки.