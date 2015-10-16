Венеціанська комісія розгляне зміни до Конституції в частині правосуддя 23-24 жовтня - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова парламенту сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.

"Засідання Венеціанської комісії заплановано на 23-24 жовтня. І на цьому засіданні, наскільки я знаю, попередньо буде розглядатися це питання", - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики президент України Петро Порошенко зазначив, що в кінці жовтня Венеціанська комісія надасть висновки щодо концепції судової реформи.