Томбінський радить українській владі менше обіцяти, а більше робити для запровадження безвізового режиму

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав журналістам.

Томбінський відзначив: "У Європейському Союзі є дуже добрий принцип: менше обіцяти: більше зробити".

Голова європейської дипломатії зазначив, що Україні потрібно бути готовою прозвітувати про виконання другої фази з візової лібералізації у листопаді, щоби у Європейського Союзу був час вивчити результат виконання нею необхідних критеріїв.

Читайте такожУ Євросоюзу немає заперечень щодо якості законопроектів для безвізового режиму - МЗС

Він нагадав, що українська сторона повинна направити результати виконання необхідних вимог до Європейської комісії, яка прийматиме звіт, і направить свою оцінку виконання Україною цих вимог на розгляд міністрів Європейського Союзу. "Міністри Європейського Союзу на підставі цього звіту, вони мають право прийняти рішення про перехід до безвізового режиму, або залишити ситуацію такою, яка вона є сьогодні", - наголосив Томбінський.

При цьому він зауважив, що не можна говорити про те, наскільки прийняті законопроекти у першому читанні, які необхідні для безвізового режиму, відповідають директивам і нормам ЄС. "Потрібно говорити про ті закони, які вже схвалені у кінцевому підсумку. Ті проекти, які були розроблені, вони були розроблені з залученими експертами з Європейського Союзу. Вони відповідають директивам і нормам, але те, що нам потрібно - це кінцевий результат. Першого читання не вистачає для того, щоб перейти до якихось висновків", - пояснив посол.

"Ми зараз на дуже кінцевому етапі цього процесу. Міністри працюють до 17-18 грудня, але щоби вони могли вивчити цей звіт комісії, так потрібно, щоби вже у листопаді він був на столах у міністрів, бо кожне міністерство, з кожної з 28 країн, повинно проаналізувати цей досвід, а у деяких країн, міністрам з цим звітом треба йти до парламенту, щоб парламент їм дав мандат на те чи інше рішення. Для цього не потрібно чекати, час - це фактор у політиці, і не можна зробити якесь рішення в останню секунду", - наголосив посол.