ВР має ухвалити пакет законів щодо запровадження безвізового режиму з ЄС до початку листопада – МЗС

Про це в ефірі «5 каналу» заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

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«У нас ще на початку листопада має відбутися зустріч старших посадових осіб я маю там представити те, що ми зробили після того, як поїхали з України місії і тому для нас дійсно було дуже важливим, що цей пакет законів був прийнятий. І зараз я буду звертатися до шановних колег-депутатів тим, щоб вони ще попрацювали кілька тижнів, щоб до початку листопада ми встигли прийняти всі необхідні закони для того, щоб це не було тим каменем спотикання, який буде на заваді в принципі подальшим нашим діям», – заявила Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк не виключає, що складна ситуація з міграцією може вплинути на рішення ЄС про запровадження безвізового режиму з Україною.