На місцеві вибори приїдуть понад тисячу міжнародних спостерігачів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський на брифінгу в Києві.

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"Безпрецедентна увага з боку міжнародної спільноти прикута до цих чергових місцевих виборів. Якщо раніше на місцеві вибори в Україну приїздило кілька десятків міжнародних спостерігачів, то вперше в нашій історії вибори 25 жовтня вже викликали такий інтерес, що до нас приїде більше тисячі міжнародних спостерігачів", - зазначив він.

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За словами Охендовського, найбільш численною місією буде місія Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, дуже потужну місію у складі кількох сотень короткострокових спостерігачів направляє в Україні ENEMO.

"Також ми очікуємо спостереження за виборами з боку Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Ради Європи, Європейського парламенту", - додав він.