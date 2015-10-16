На місцеві вибори приїдуть понад тисячу міжнародних спостерігачів
На місцеві вибори в Україні 25 жовтня приїдуть понад тисячу міжнародних спостерігачів, зокрема БДІПЛ ОБСЄ, Ради Європи, ПА Ради Європи, ПА НАТО, Європарламенту, ENEMO.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський на брифінгу в Києві.
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"Безпрецедентна увага з боку міжнародної спільноти прикута до цих чергових місцевих виборів. Якщо раніше на місцеві вибори в Україну приїздило кілька десятків міжнародних спостерігачів, то вперше в нашій історії вибори 25 жовтня вже викликали такий інтерес, що до нас приїде більше тисячі міжнародних спостерігачів", - зазначив він.
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За словами Охендовського, найбільш численною місією буде місія Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, дуже потужну місію у складі кількох сотень короткострокових спостерігачів направляє в Україні ENEMO.
"Також ми очікуємо спостереження за виборами з боку Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Ради Європи, Європейського парламенту", - додав він.