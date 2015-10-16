Наливайченко позитивно ставиться до ідеї повного перезавантаження суддівського корпусу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Наливайченко заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

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“Ставлюся вкрай позитивно до перезавантаження... Суддівська система має бути повністю демонтована, конкурси (з набору на посади суддів) мають бути відкриті для українських молодих юристів. І якщо громади того вимагають — виборність суддів на місцях у місцеві суди”, - сказавНаливайченко.