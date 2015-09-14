Наливайченко заявив про відсутність належної охорони на судових засіданнях у справі Пукача

Про це Наливайченко сказав у коментарі УНІАН.

“Те, що сталося 11 вересня 2015 року, вважаю неприпустимим, оскільки зараз розсекречені матеріали справи і подальше судове засідання має відбуватися відкрито”, - сказав Наливайченко.

При цьому він зазначив, що з моменту затримання Пукача відразу було вирішено забезпечити для нього спеціальну охорону як ключового свідка та виконавця злочину.

“Тим більше, що офіцерам СБУ, які його безпосередньо затримали, Пукач одразу став надавати вкрай важливі свідчення. В подальшому на кожне судове засідання, а також у камері, для нього були передбачені екстраординарні заходи безпеки. В цьому ми не довіряли нікому. За охорону ключового свідка відповідав мій заступник генерал Герасименко”, - наголосив Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, громадський діяч, журналіст, потерпілий у справі Гонгадзе Олексій Подольський заявив, що на останньому судовому засіданні у справі Пукача була відсутня уся охорона та готувались провокації.

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За словами Подольського, 11 вересня перед початком засідання суду він вільно пройшов повз металошукач, його ніхто не зупинив, також абсолютно вільно можна було потрапити у залу суду, де не було жодного правоохоронця.

У судовій залі Подольський вимагав встановити охорону і провести реєстрацію усіх присутніх.

«Судді не хотіли це все чути та казали, що це не наша справа, проте я не давав нічого говорити і через півгодини з’явилась міліціонери», - зауважив він.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.

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Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.

11 вересня Апеляційний суд Києва переніс на 15 вересня розгляд скарги на вирок Пукачу.