Нардепа Березу звинувачують у підробці документа про вищу освіту

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив юрист Клим Братківський, навівши як доказ три судові рішення з цього питання.

При цьому варто зазначити, що у текстах судових рішень прізвища Берези немає, однак юрист стверджує, що йдеться про документи саме цієї особи.

Відомо, що під час реєстрації кандидатом у народні депутати України нібито Береза надав до Центральної виборчої комісії документ про здобуття вищої освіти - диплом про закінчення Київського національного економічного університету.

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Проте у документах суду наголошується, що вказаний бланк диплома спеціаліста не міг бути виготовлений на поліграфкомбінаті "Україна" у 1995 році та відповідати зазначеним у даному бланку реквізитам.

"За даними ДНВЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» ОСОБА_4 не значиться серед випускників даного закладу, диплом вказаної серії та номеру випускникам навчального закладу не видавався", - зазначається у документі.