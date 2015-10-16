Нардепа Березу звинувачують у підробці документа про вищу освіту
Народний депутат Борислав Береза може не мати вищої освіти.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив юрист Клим Братківський, навівши як доказ три судові рішення з цього питання.
При цьому варто зазначити, що у текстах судових рішень прізвища Берези немає, однак юрист стверджує, що йдеться про документи саме цієї особи.
Відомо, що під час реєстрації кандидатом у народні депутати України нібито Береза надав до Центральної виборчої комісії документ про здобуття вищої освіти - диплом про закінчення Київського національного економічного університету.
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Проте у документах суду наголошується, що вказаний бланк диплома спеціаліста не міг бути виготовлений на поліграфкомбінаті "Україна" у 1995 році та відповідати зазначеним у даному бланку реквізитам.
"За даними ДНВЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» ОСОБА_4 не значиться серед випускників даного закладу, диплом вказаної серії та номеру випускникам навчального закладу не видавався", - зазначається у документі.
Береза Борислав Юхимович - освіта вища - або Другий Дохтор Пі або план "Б""Встановлено, що громадянином ОСОБА_4 під ...Posted by Клим Братківський on 16 октября 2015 г.